Monza, Bianco: «Vincere sette gare di fila non è normale»

MONZA — Paolo Bianco, allenatore protagonista della straordinaria cavalcata brianzola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, analizzando momento della squadra, obiettivi e insidie del match.

«Sette vittorie di fila? Straordinario»

Bianco non nasconde la soddisfazione per il rendimento della squadra:

«Stiamo facendo qualcosa di straordinario, non è normale vincere sette gare di fila in Serie B. Abbiamo ancora molti margini di miglioramento. La squadra può essere più cinica, soprattutto nel saper chiudere le partite».

«La Juve Stabia non ha mai perso in casa: la sfida più bella per noi»

Guardando alla partita di domani, Bianco individua una verifica importante:

«La Juve Stabia in casa non ha mai perso. Questa è la sfida più bella per noi, perché ci dirà se possiamo alzare ulteriormente il nostro livello. Sarà fondamentale capire se possiamo restare nelle zone alte della classifica o se dovremo lottare fino alla fine».

Sulla corsa alla promozione:

«Credo che ci manchino circa 40-45 punti. Sono tantissimi, quindi dobbiamo continuare a spingere e non abbassare la guardia».

«Non parlo degli arbitri: oggi è difficilissimo farlo»

Il tecnico ha poi affrontato il tema delle insidie della categoria:

«Non mi piace parlare degli arbitri. Oggi è difficilissimo fare l’arbitro. Dobbiamo aiutare la classe arbitrale e abbassare i toni. La Juve Stabia mantiene la stessa identità nonostante il cambio di guida tecnica: sono molto bravi nella scelta dei giocatori».

«Thiam? Il mio prototipo di portiere»

Chiusura dedicata ai singoli, in particolare al portiere:

«Thiam è il mio prototipo di portiere: copre benissimo la profondità, esce nelle palle alte e non gli scotta la palla tra i piedi».