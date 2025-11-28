Palermo–Carrarese: scelti i telecronisti TV

La 14ª giornata di Serie B entra nel suo momento più caldo con una sfida che, domani sera, accenderà il “Barbera”. Palermo–Carrarese non è soltanto un incrocio tra ambizioni diverse, ma un test di identità per i rosanero, chiamati a dimostrare davanti al proprio pubblico di poter dare una svolta alla stagione.

Dall’altra parte ci sarà una Carrarese che, lontano da casa, ha perso una sola volta e si presenta in Sicilia con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere ma molto da dimostrare. Tra statistiche, precedenti sfavorevoli e un Barbera che attende risposte, il match promette intensità e un peso specifico ben superiore ai semplici tre punti.

Telecronisti e dove vederla

La partita sarà seguita da una doppia telecronaca:

DAZN → telecronaca affidata a Riccardo Mancini.

LaB Channel / Prime Video / OneFootball → voce di Alessandro Rimi, già noto al pubblico rosanero.

Una copertura ampia per una sfida che può pesare molto nella corsa di entrambe le squadre.

Il momento del Palermo

La crescita del Palermo passa inevitabilmente dal Barbera.

Nelle ultime quattro gare casalinghe i rosanero hanno ottenuto una sola vittoria, e per Inzaghi il match di domani rappresenta un’occasione fondamentale per invertire la rotta e ritrovare continuità.

La Carrarese in trasferta

I toscani hanno mostrato grande solidità lontano da casa:

una sola sconfitta esterna nel torneo

capacità di restare sempre dentro la partita

organizzazione e personalità anche contro avversari di alta classifica

Un avversario difficile, che si presenta al Barbera senza paura.

Precedenti e statistiche

Sarà la terza sfida in Serie B tra Palermo e Carrarese:

Toscani imbattuti nei due precedenti (1 vittoria, 1 pareggio)

Palermo ancora a caccia del primo successo contro i gialloblù nella categoria

La squadra di Inzaghi arriva comunque con un dato incoraggiante:

ha perso solo 3 delle prime 13 partite (5 vittorie, 5 pareggi).

L’uomo copertina: Joel Pohjanpalo

Il finlandese è tra gli uomini più decisivi del campionato:

5 gol

3 assist

8 partecipazioni totali (come Yeboah e Calò)

7 punti portati al Palermo, record condiviso con Tiritiello

La sua continuità sarà determinante anche domani sera.