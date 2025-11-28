Reggiana, Dionigi: «Il Frosinone è la squadra del momento»

Alla vigilia del match tra Reggiana e Frosinone, in programma per domani alle ore 15:00 e valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei granata Davide Dionigi.

«Abbiamo recuperato quasi tutti – ha dichiarato il tecnico –. Stiamo monitorando Marras: lo valuteremo fino a domani insieme allo staff medico. Gli altri stanno meglio, a parte Tripaldelli e in parte Sampirisi, ma dopo uno stop lungo serve comunque un periodo di ricondizionamento fisico di una ventina di giorni».

Dionigi, ha poi analizzato il prossimo avversario, il Frosinone: «È in grande salute, sta disputando un campionato straordinario. Ha segnato 25 gol, gioca a uomo a tutto campo e crea problemi a tutti. Ha perso solo contro Monza e Venezia. Domani sarà una gara tosta e dovremo trovare gli accorgimenti giusti in entrambe le fasi»

Il tecnico lancia uno sguardo al campionato: «Il Frosinone è la squadra del momento, ma in Serie B non si può mai dare nulla per scontato. È un torneo imprevedibile, lo dimostrano i risultati: ogni partita fa storia a sé. Non vedo squadre pronte a scappare via e sotto di noi ci sono club forti e ambiziosi»

Infine, un bilancio su questo inizio di stagione dei granata: «Stiamo facendo un percorso importante e dobbiamo mantenerlo, sapendo che la Serie B è fatta di alti e bassi. Serve costanza nei risultati e nelle prestazioni, e dobbiamo aumentare l’autoconvinzione nei nostri mezzi. Anche nelle sconfitte abbiamo quasi sempre dimostrato di essere in partita»