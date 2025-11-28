Occhiuzzi: «Palermo? Non basta un grande allenatore con carisma per vincere»

Intervistato ai microfoni di “PianetaSerieB”, ha analizzato l’attuale campionato cadetto Roberto Occhiuzzi, ex allenatore di Cosenza e Virtus Francavilla. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta promozione, commentando anche l’attuale momento del Palermo.

«Il Palermo sulla carta doveva stravincere il campionato – ha dichiarato – ma questo non avviene solo perché prendi un grande allenatore con carisma, che incendia la piazza. La corsa è lunga»

Occhiuzzi, ha poi commentato il grande equilibrio attuale della Serie B: «La classifica è molto corta, soprattutto tra zona playoff e i playout. Qualche squadra potrebbe uscire».

Poi, uno sguardo alle parti alte della classifica: «Le squadre in testa o hanno dato continuità, come il Modena, o sono strutturate per andare in A, come il Monza. Poi c’è l’Empoli, che potrebbe dare fastidio»

Infine, un commento su Tiritiello, il bomber difensore in rete contro i rosanero: «Quando abbiamo preso Tiritiello, era una scommessa. Quando io lo facevo giocare, mi davano del pazzo. Io ho sempre sostenuto che il ragazzo era da Serie B. Perché il motore per il campionato cadetto lo ha sempre avuto. A quei tempi doveva ancora maturare, ma il percorso che ha fatto è stato importante»