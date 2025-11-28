Modena, doppio forfait in vista del Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

In vista del match di questa sera al “Manuzzi” contro il Cesena, arriva una pesante tegola in casa Modena. I canarini dovranno fare a meno di due pedine importanti per mister Sottil.

Come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, Francesco Di Mariano e Alessandro Dellavalle non faranno parte del match. Per l’ex esterno del Palermo arriva lo stop per un improvviso attacco febbrile, mentre Dellavalle non sarà con la squadra per assistere alla nascita imminente della figlia.

