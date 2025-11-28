Padova, Andreoletti suona la carica: «A Pescara per fare risultato»

In vista del match di domani tra Pescara e Padova, con fischio di inizio alle ore 15:00, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Si arriva con la voglia di interrompere questa mini serie negativa – ha dichiarato il tecnico – non vogliamo abituarci a perdere e vogliamo tornare a fare risultati positivi. La squadra è carica, vuole fare risultato a Pescara. Sappiamo le difficoltà che ci aspettano, ma abbiamo lavorato con la testa giusta. Abbiamo fatto allenamento già il giorno successivo alla gara per scrollarci di dosso la sconfitta».

Andreoletti, ha poi analizzato le insidie del match: «È una partita importante e non banale. È chiaro che il riferimento principale è la loro gara contro il Catanzaro, ma non so se contro di noi avranno la stessa interpretazione. Lì hanno fatto una partita molto aggressiva, anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Visto il risultato positivo, mi aspetto una partita simile, con due punte, ma non ne ho la certezza».

E sul Papu, dichiara: «Ho parlato col Gomez prima del Venezia e insieme abbiamo valutato il minutaggio possibile. Forse mi sono assunto un rischio nel farlo giocare così tanto. È giusto procedere passo dopo passo: non possiamo accontentarci che faccia 35 minuti, deve giocare più a lungo mantenendo la sua qualità, quindi non dobbiamo rischiarlo».