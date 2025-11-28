Serie B: Cesena avanti 1-0 all’intervallo sul Modena

Un primo tempo vivace e ricco di episodi quello tra Cesena e Modena, chiuso con i bianconeri avanti 1-0 grazie al gol di Jalen Blesa allo scadere dei 45 minuti. La partita si accende subito: il Modena parte forte e nei primi minuti crea tre potenziali occasioni con Sersanti e Gliozzi, ben contenute dalla difesa romagnola e da un attento Klinsmann.

Dopo la sfuriata iniziale degli ospiti, il Cesena prende campo. Ciervo è tra i più attivi: prima tenta un mancino a giro, poi si rende protagonista di una cavalcata travolgente che porta Shpendi al tiro, respinto dalla retroguardia gialloblù. Al 15’, ancora Cesena pericoloso con Blesa, fermato solo da un intervento provvidenziale di Zaro.

L’episodio chiave arriva al 21’: Mangraviti tocca il pallone con un braccio in area e l’arbitro assegna rigore al Modena. Dal dischetto va Gliozzi, ma Klinsmann compie un intervento prodigioso e respinge il tentativo dell’attaccante, negandogli il gol per la seconda volta consecutiva dagli undici metri.

Il Cesena riprende coraggio e torna a spingere con Berti, che sfiora la rete da fuori area. Nel finale, però, è un errore di Castagnetti a dare il via alla rete del vantaggio: Defrel recupera un pallone sanguinoso, Klinsmann avvia rapidamente l’azione e serve Blesa, che con freddezza firma l’1-0.