Serie A: Como in vantaggio sul Sassuolo dopo i primi 45′

Un primo tempo frizzante e ben giocato dal Como, che va al riposo in vantaggio 1-0 sul Sassuolo grazie al gol di Anastasios Douvikas al 14’. La squadra di casa parte subito con personalità: già dai primi minuti mantiene il possesso con scambi rapidi e grande fluidità, costringendo il Sassuolo a rincorrere.

Le prime occasioni sono tutte lariane. Rodriguez sfiora il palo con un destro dal limite, poi Muric deve superarsi per respingere un altro tentativo dello stesso giocatore e un diagonale potente di Jayden Addai. Al 14’ il Como capitalizza la sua superiorità: sugli sviluppi di un corner nasce un rimpallo fortunato che porta Douvikas a ribattere in rete da due passi, firmando l’1-0.

Il Sassuolo prova a reagire con Matic, che impegna Butez con un tiro insidioso, e con Pinamonti, murato coraggiosamente da un difensore. I neroverdi però peccano di lucidità, commettendo diversi falli e rimedia ndo anche due ammonizioni, mentre il Como continua a creare: Nico Paz prima spreca dal limite, poi costringe Muric a una parata decisiva con una bella progressione in area.

Negli ultimi minuti il Como gestisce il ritmo con calma e possesso, abbassando i giri e portando la partita all’intervallo senza rischi. Dopo un solo minuto di recupero, Matteo Marchetti fischia la fine della prima frazione: Como avanti e in controllo, Sassuolo chiamato a cambiare marcia nella ripresa.