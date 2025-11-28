Serie B, Cesena-Modena 1-0: i bianconeri vincono il derby e agganciano la zona alta. La classifica aggiornata

Il Cesena si aggiudica l’anticipo della 14ª giornata di Serie B battendo il Modena 1-0 al Dino Manuzzi, al termine di un match intenso, combattuto e ricco di emozioni. La squadra di Mignani sale così a 26 punti, agganciando proprio i gialloblù e rilanciando le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica.

Primo tempo vibrante, con il Modena più intraprendente nei minuti iniziali, ma è il Cesena a colpire. Dopo aver rischiato al 21’ su un rigore concesso per un tocco di mano di Mangraviti — parato magistralmente da Klinsmann su Gliozzi — i bianconeri crescono e al 43’ trovano il gol decisivo: rinvio lungo proprio del portiere americano, Adorni sbaglia il tempo dell’intervento e Blesa, tutto solo, batte Chichizola con freddezza. Pochi minuti più tardi Shpendi sfiora anche il raddoppio, ma si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Modena prova a rientrare in partita con decisione. L’ingresso di Massolin e Pyyhtiä dà ulteriore pericolosità agli uomini di Sottil, ma Klinsmann continua a chiudere ogni spazio: prima respinge una conclusione velenosa di Gerli dopo una splendida azione corale, poi devia in tuffo un colpo di testa di Gliozzi. Dall’altra parte il Cesena va due volte vicino al raddoppio colpendo una doppia traversa, prima con Castagnetti e poi con Blesa al volo.

Nel finale i gialloblù insistono con cross e tiri dalla distanza, ma la difesa bianconera tiene e Klinsmann completa la sua serata da protagonista bloccando anche un tentativo pericoloso di Caso. L’ingresso di Olivieri dà ossigeno al Cesena, che gestisce fino al 94’ portando a casa un successo preziosissimo.

Derby intenso e deciso da un episodio, ma soprattutto da un grande portiere: il Cesena festeggia, il Modena si ferma per la seconda volta in campionato.

Ecco la classifica:

Monza – 29

Modena – 26

Cesena – 26

Frosinone – 25

Venezia – 22

Palermo – 20

Reggiana – 17

Empoli – 17

Juve Stabia – 17

Carrarese – 16

Catanzaro – 16

Avellino – 16

Entella – 15

Padova – 14

Mantova – 14

Südtirol – 13

Bari – 13

Sampdoria – 10

Pescara – 9

Spezia – 8