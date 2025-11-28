Serie C Girone A, Triestina-Pro Patria 2-1: rimonta alabardata nella ripresa. La classifica aggiornata

Triestina-Pro Patria 2-1: rimonta alabardata nella ripresa

La Triestina conquista tre punti preziosi nella 16ª giornata del Girone A superando in rimonta la Pro Patria per 2-1. Gli ospiti partono meglio e trovano il vantaggio al 47’, sfruttando un’incertezza difensiva che permette loro di sbloccare il risultato subito dopo l’inizio del secondo tempo.

La reazione degli alabardati arriva con pazienza e determinazione: al 61’ Ionita firma l’1-1 con una conclusione precisa che riaccende il “Rocco” e rimette in partita la squadra di casa. La Triestina cresce minuto dopo minuto, spingendo con maggiore convinzione alla ricerca del sorpasso.

La svolta arriva all’87’, quando Jonsson si avventa su un pallone vagante in area e insacca il 2-1 che completa la rimonta. Nel finale la Triestina gestisce senza rischi e porta a casa una vittoria importante per classifica e morale, al termine di una partita combattuta e intensa fino all’ultimo.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 39

Lecco – 30

Brescia – 29

Cittadella – 27

Inter U23 – 25

Alcione Milano – 24

Pro Vercelli – 22

Trento – 20

Renate – 20

Giana Erminio – 19

Novara – 18

Lumezzane – 16

AlbinoLeffe – 16

Ospitaletto – 14

Arzignano – 14

Dolomiti Bellunesi – 14

Pergolettese – 13

Pro Patria – 12

Virtus Verona – 12

Triestina – -5