Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas e Moreno firmano il successo lariano. La classifica aggiornata

Il Como supera il Sassuolo 2-0 grazie a una prestazione solida e organizzata. La squadra di Fabregas parte forte e trova il vantaggio al 14’ con Douvikas, rapido a ribadire in rete dopo un rimpallo favorevole. I neroverdi provano a reagire con Matic e Pinamonti, ma Butez è sempre attento.

Nella ripresa il Como raddoppia al 53’: cross preciso e colpo di testa vincente di Alberto Moreno. Il Sassuolo cambia molto ma non riesce a rendersi davvero pericoloso, mentre i lombardi continuano a controllare il gioco e sfiorano il tris in più occasioni.

La classifica aggiornata

Roma – 27

Milan – 25

Napoli – 25

Inter – 24

Bologna – 24

Como – 24

Juventus – 20

Lazio – 18

Sassuolo – 17

Udinese – 15

Cremonese – 14

Torino – 14

Atalanta – 13

Cagliari – 11

Parma – 11

Pisa – 10

Lecce – 10

Genoa – 8

Fiorentina – 6

Verona – 6