Serie A, Como-Sassuolo 2-0: Douvikas e Moreno firmano il successo lariano. La classifica aggiornata
Il Como supera il Sassuolo 2-0 grazie a una prestazione solida e organizzata. La squadra di Fabregas parte forte e trova il vantaggio al 14’ con Douvikas, rapido a ribadire in rete dopo un rimpallo favorevole. I neroverdi provano a reagire con Matic e Pinamonti, ma Butez è sempre attento.
Nella ripresa il Como raddoppia al 53’: cross preciso e colpo di testa vincente di Alberto Moreno. Il Sassuolo cambia molto ma non riesce a rendersi davvero pericoloso, mentre i lombardi continuano a controllare il gioco e sfiorano il tris in più occasioni.
La classifica aggiornata
Roma – 27
Milan – 25
Napoli – 25
Inter – 24
Bologna – 24
Como – 24
Juventus – 20
Lazio – 18
Sassuolo – 17
Udinese – 15
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 11
Parma – 11
Pisa – 10
Lecce – 10
Genoa – 8
Fiorentina – 6
Verona – 6