Palermo-Carrarese: Segre dal 1’, Vasic in panchina. Le probabili formazioni
È il giorno della verità. Questa sera alle 19:30, al Barbera, il Palermo scende in campo per la sfida contro la Carrarese valida per la quattordicesima giornata di Serie B. Una partita che pesa, con i rosanero chiamati a dare continuità e soprattutto risposte dopo un periodo complicato.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Filippo Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi: Segre partirà titolare, mentre Vasic andrà in panchina. Una scelta tecnica precisa, maturata nelle ultime ore, con il resto dell’undici confermato.
Il Palermo dovrebbe presentarsi ancora con il 3-5-2, affidandosi alla solidità della difesa e alla regia di Ranocchia, tornato disponibile dopo la squalifica. In attacco, Pohjanpalo resta il punto fermo, con Le Douaron in vantaggio per affiancarlo.
Probabile formazione Palermo (3-5-2)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.
A disp.: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veroli, Vasic, Blin, Giovane, Brunori, Corona.
All.: F. Inzaghi.
Probabile formazione Carrarese (3-5-2)
Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Schiavi, Cicconi; Finotto, Abiuso.
A disp.: Fiorillo, Oliana, Calabrese, Salamon, Bouah, Belloni, Melegoni, Sekulov, Distefano, Rubino, Bozhanaj, Torregrossa.
All.: Calabro.