Palermo-Carrarese: Segre dal 1’, Vasic in panchina. Le probabili formazioni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

È il giorno della verità. Questa sera alle 19:30, al Barbera, il Palermo scende in campo per la sfida contro la Carrarese valida per la quattordicesima giornata di Serie B. Una partita che pesa, con i rosanero chiamati a dare continuità e soprattutto risposte dopo un periodo complicato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Filippo Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi: Segre partirà titolare, mentre Vasic andrà in panchina. Una scelta tecnica precisa, maturata nelle ultime ore, con il resto dell’undici confermato.

Il Palermo dovrebbe presentarsi ancora con il 3-5-2, affidandosi alla solidità della difesa e alla regia di Ranocchia, tornato disponibile dopo la squalifica. In attacco, Pohjanpalo resta il punto fermo, con Le Douaron in vantaggio per affiancarlo.

Probabile formazione Palermo (3-5-2)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.
A disp.: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veroli, Vasic, Blin, Giovane, Brunori, Corona.
All.: F. Inzaghi.

Probabile formazione Carrarese (3-5-2)

Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Schiavi, Cicconi; Finotto, Abiuso.
A disp.: Fiorillo, Oliana, Calabrese, Salamon, Bouah, Belloni, Melegoni, Sekulov, Distefano, Rubino, Bozhanaj, Torregrossa.
All.: Calabro.

Ultimissime

Klinsmann: «Il segreto? Il nostro gruppo portieri. Sogno i Mondiali con gli USA»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Cesena-Modena, Zampano: «Siamo rammaricati, ma voltare pagina è l’unica strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Cesena, colpo pesante nel gelo del Manuzzi: Modena battuto 1-0. Klinsmann monumentale Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B, la 14ª giornata entra nel vivo: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese: Segre dal 1’, Vasic in panchina. Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025