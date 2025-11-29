Serie B, la 14ª giornata entra nel vivo: il programma completo e la classifica aggiornata

La 14ª giornata di Serie B è ufficialmente ripartita con l’anticipo del venerdì, che ha visto il Cesena imporsi per 1-0 nel derby contro il Modena, agganciando così i canarini in classifica. Oggi il campionato entra nel vivo con un sabato ricco di partite distribuite tra pomeriggio e sera, mentre il programma si chiuderà domenica con due sfide di grande interesse.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata.

Risultato già finalizzato

Cesena – Modena 1-0

Programma della 14ª giornata

Sabato 29 novembre

Empoli – Bari → ore 15:00

Pescara – Padova → ore 15:00

Reggiana – Frosinone → ore 15:00

Südtirol – Avellino → ore 15:00

Venezia – Mantova → ore 15:00

Catanzaro – Virtus Entella → ore 17:15

Palermo – Carrarese → ore 19:30

Domenica 30 novembre

Juve Stabia – Monza → ore 15:00

Spezia – Sampdoria → ore 17:15

Classifica aggiornata

Monza 29

Modena 26*

Cesena 26*

Frosinone 25

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13**

Sampdoria 10

Pescara 9

Spezia 8

* una partita in più

** una partita in meno