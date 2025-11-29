Serie B, la 14ª giornata entra nel vivo: il programma completo e la classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

La 14ª giornata di Serie B è ufficialmente ripartita con l’anticipo del venerdì, che ha visto il Cesena imporsi per 1-0 nel derby contro il Modena, agganciando così i canarini in classifica. Oggi il campionato entra nel vivo con un sabato ricco di partite distribuite tra pomeriggio e sera, mentre il programma si chiuderà domenica con due sfide di grande interesse.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata.

Risultato già finalizzato

Cesena – Modena 1-0

Programma della 14ª giornata
Sabato 29 novembre

Empoli – Bari → ore 15:00

Pescara – Padova → ore 15:00

Reggiana – Frosinone → ore 15:00

Südtirol – Avellino → ore 15:00

Venezia – Mantova → ore 15:00

Catanzaro – Virtus Entella → ore 17:15

Palermo – Carrarese → ore 19:30

Domenica 30 novembre

Juve Stabia – Monza → ore 15:00

Spezia – Sampdoria → ore 17:15

Classifica aggiornata

Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8

* una partita in più
** una partita in meno

Ultimissime

Klinsmann: «Il segreto? Il nostro gruppo portieri. Sogno i Mondiali con gli USA»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Cesena-Modena, Zampano: «Siamo rammaricati, ma voltare pagina è l’unica strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Cesena, colpo pesante nel gelo del Manuzzi: Modena battuto 1-0. Klinsmann monumentale Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B, la 14ª giornata entra nel vivo: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese: Segre dal 1’, Vasic in panchina. Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025