Serie B, la 14ª giornata entra nel vivo: il programma completo e la classifica aggiornata
La 14ª giornata di Serie B è ufficialmente ripartita con l’anticipo del venerdì, che ha visto il Cesena imporsi per 1-0 nel derby contro il Modena, agganciando così i canarini in classifica. Oggi il campionato entra nel vivo con un sabato ricco di partite distribuite tra pomeriggio e sera, mentre il programma si chiuderà domenica con due sfide di grande interesse.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata.
Risultato già finalizzato
Cesena – Modena 1-0
Programma della 14ª giornata
Sabato 29 novembre
Empoli – Bari → ore 15:00
Pescara – Padova → ore 15:00
Reggiana – Frosinone → ore 15:00
Südtirol – Avellino → ore 15:00
Venezia – Mantova → ore 15:00
Catanzaro – Virtus Entella → ore 17:15
Palermo – Carrarese → ore 19:30
Domenica 30 novembre
Juve Stabia – Monza → ore 15:00
Spezia – Sampdoria → ore 17:15
Classifica aggiornata
Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
* una partita in più
** una partita in meno