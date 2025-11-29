Cesena, colpo pesante nel gelo del Manuzzi: Modena battuto 1-0. Klinsmann monumentale Gli Highlights

Un anticipo ad alta tensione, deciso da un episodio ma soprattutto da un protagonista assoluto: Klinsmann. Il Cesena supera il Modena 1-0 al Dino Manuzzi e si rilancia nelle zone nobili della Serie B, agganciando proprio i gialloblù a quota 26 punti e accorciando sulla vetta.

La partita vive subito di folate e ribaltamenti. Il Modena approccia meglio, trova un rigore al 21’ per il tocco di mano di Mangraviti, ma Klinsmann si oppone a Gliozzi con una parata da copertina. È la scintilla che cambia l’inerzia. I bianconeri crescono, spingono e al 43’ colpiscono: rilancio lungo del portiere americano, Adorni sbaglia il tempo e Blesa, glaciale davanti a Chichizola, firma il vantaggio. Nel finale di tempo Shpendi sfiora il raddoppio, ma si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Modena rientra con decisione. Massolin e Pyyhtiä alzano qualità e ritmo, Gerli sfiora il pari dopo un’azione splendida, Gliozzi chiama ancora Klinsmann al miracolo con un colpo di testa velenoso. Il Cesena soffre ma non rinuncia a pungere: prima Castagnetti e poi Blesa scheggiano la traversa in una clamorosa doppia occasione.

Finale arroventato, con i gialloblù che spingono a testa bassa: conclusioni dalla distanza, cross, inserimenti. Ma la retroguardia romagnola regge e Klinsmann completa la serata perfetta neutralizzando anche Caso. L’ingresso di Olivieri dà fiato ai bianconeri, che blindano il risultato fino al 94’.

Successo pesantissimo per la squadra di Mignani, stop amaro per il Modena alla seconda sconfitta in campionato.