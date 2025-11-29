Cesena-Modena, Zampano: «Siamo rammaricati, ma voltare pagina è l’unica strada»

Dopo la sconfitta sul campo del Cesena, Francesco Zampano ha commentato il match nella conferenza post-gara. Il giocatore del Modena ha espresso rammarico per l’occasione mancata, ma allo stesso tempo ha richiamato la squadra a guardare subito avanti.

«Partita approcciata bene, poteva finire diversamente» ha dichiarato Zampano, sottolineando come l’episodio decisivo non debba diventare un alibi: «Non ci aggrappiamo agli alibi, abbiamo commesso un errore, capita nel calcio».

Il laterale gialloblù ha ribadito la delusione per un risultato che avrebbe potuto prendere un’altra piega: «Siamo rammaricati, potevamo portare a casa punti, voltiamo subito pagina e pensiamo al Catanzaro».

Nessuna attenzione particolare alla classifica: «Aggancio Cesena? Non abbiamo mai guardato la classifica, non ci tocca. Voltiamo subito pagina».

Zampano ha poi analizzato le difficoltà trovate negli ultimi venti metri: «Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, loro si sono chiusi nel secondo tempo». Nessuna crepa nello spogliatoio: «Non si è rotto niente, la Serie B è questa. Fatta una grande partita, il calcio è fatto di episodi. Sicuramente dispiace».