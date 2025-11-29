Klinsmann: «Il segreto? Il nostro gruppo portieri. Sogno i Mondiali con gli USA»

Dopo la vittoria contro il Modena, Jürgen Klinsmann è intervenuto in sala stampa analizzando prestazione e prospettive personali. Il portiere del Cesena ha spiegato l’approccio ai rigori e l’importanza del lavoro svolto con tutto il reparto.

«Per i portieri i rigori sono una situazione particolare, conta avere fiducia e consapevolezza» ha dichiarato. «Questi fattori ti portano a dare qualcosa in più, per me i tifosi sono importanti… sono elementi che ti portano a dare qualcosa in più».

Klinsmann ha ribadito che il vero segreto sta nella forza del gruppo di lavoro: «Sta nel gruppo portieri, lavoriamo bene in settimana su ogni dettaglio. Passiamo molto tempo a discutere, anche prima della partita ci scambiamo pareri, sono momenti importanti per me. Gruppo portieri valido, penso che il segreto sia il lavoro di gruppo».

Il portiere ha poi parlato delle ambizioni con la nazionale americana: «Mondiali con gli USA? Sono un obiettivo, sarei felice di andarci. Non dipende però solo da me, non nascondo che ogni tanto penso al Mondiale, sarebbero importanti in questo momento per la mia carriera».

Infine, un passaggio sulla classifica e sul percorso del Cesena: «La realizzazione dei nostri sogni passa dal lavoro quotidiano. Siamo lì in classifica per merito, dobbiamo continuare con umiltà e consapevoli della nostra forza. In Serie B non puoi dare nulla per scontato».