Cesena-Modena, Sottil: «Abbiamo dominato»

Andrea Sottil ha commentato con lucidità la sconfitta sul campo del Cesena, sottolineando come il Modena avrebbe meritato ben altro epilogo. Il tecnico ha evidenziato la prestazione della squadra e il dispiacere per un risultato che non riflette quanto si è visto in campo.

«Poco da dire. Sconfitta solo in termini di risultato. Il Modena ha dimostrato di essere forte, nulla da dire ai ragazzi» ha affermato Sottil, difendendo anche l’episodio che ha coinvolto Adorni: «Adorni fino a oggi incredibile a livello di prestazione, può capitare di fare errori».

Il tecnico ha insistito sull’atteggiamento messo in campo: «Giocato a Cesena a una porta sola. Questa squadra è competitiva e può arrivare lontano». Una parentesi anche su Caso: «Si è sempre allenato bene, è un giocatore del Modena. Per mia scelta mai utilizzato, ma chi ha giocato al suo posto ha sempre fatto il suo dovere. Scelto per le sue caratteristiche».

Il rammarico resta forte: «Peccato che ci sia mancata la zampata, uscire senza punti da questa partita fa rabbia. Ma questa squadra può andare lontano, se lo merita. Tifosi delusi dal risultato ma credo orgogliosi della prestazione».

Sottil ha poi concluso con uno sguardo al futuro: «Accettiamo la sconfitta, ma c’è la consapevolezza che possiamo arrivare lontano. Ce lo siamo proprio detti. Ora sbolliremo la delusione, lunedì inizieremo a preparare il Catanzaro».