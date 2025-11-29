Il Palermo Football Club si trova in un momento cruciale della stagione 2025-26 di Serie B. Con 19 punti conquistati nelle prime dodici giornate, i rosanero navigano in acque tranquille ma distanti dalle aspettative di una piazza storica che sogna il ritorno in Serie A. La posizione attuale, condivisa con il Venezia, riflette un rendimento altalenante che ha generato malumori tra i tifosi dello stadio Renzo Barbera.

Il momento dei rosanero

La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha mostrato due facce diverse in questa prima parte di campionato. Se da un lato le prestazioni esterne hanno regalato qualche soddisfazione, dall’altro il rendimento casalingo rappresenta un vero tallone d’Achille. Pochi punti conquistati al Barbera sono un bottino insufficiente per una squadra che punta ai playoff e, perché no, alla promozione diretta.

Il problema principale riguarda la continuità. Dopo un avvio promettente, il Palermo ha raccolto pochi punti negli otto turni successivi, evidenziando qualche lacuna sia in fase offensiva che difensiva.

Le prossime sfide prima della fine del 2025

Si prospetta un percorso impegnativo ma affrontabile. Il Barbera deve tornare a essere quel fortino inespugnabile capace di trascinare la squadra verso i piani alti della classifica.

La distanza dalle prime posizioni è significativa. Il Monza capolista viaggia a quota 26 punti, seguito dal Modena con 25. Per agganciare le zone di vertice, il Palermo dovrà mantenere una media di almeno 2 punti a partita.

L’importanza del sostegno dei tifosi

Nonostante i risultati non sempre entusiasmanti, il pubblico palermitano non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. La media spettatori al Barbera resta invidiabile anche per molte squadre di Serie A. L’attaccamento della città che vuole tornare nel calcio che conta rappresenta un valore aggiunto che la squadra deve saper trasformare in punti preziosi.

Prospettive per il futuro

Il Palermo ha tutte le carte in regola per risollevarsi e puntare ai playoff. La rosa è competitiva, il pubblico c’è e la dirigenza ha investito con l’obiettivo di migliorare i risultati. Serve però una scossa, un’inversione di tendenza che parta proprio dalle prossime sette partite.

Inzaghi e lo staff tecnico stanno lavorando per trovare le soluzioni tattiche giuste. La difesa ha mostrato maggiore solidità ma serve anche più incisività in fase offensiva. Giocatori come il capitano Matteo Brunori dovranno ritrovare la vena realizzativa che li ha contraddistinti nelle stagioni precedenti.

Conclusioni

Il Palermo si trova di fronte a un bivio importante. I prossimi mesi determineranno se le ambizioni iniziali potranno trasformarsi in realtà concreta o se sarà necessario ridimensionare gli obiettivi. Il capoluogo siciliano attende risposte dal campo, i tifosi meritano soddisfazioni e la squadra ha il dovere di onorare la maglia rosanero con prestazioni all’altezza della storia gloriosa del club.

