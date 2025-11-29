Palermo-Carrarese: i convocati di Inzaghi
Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese, nel match di oggi al “Barbera” con fischio di inizio in programma per le ore 19:30. In vista dell’incontro, il club rosanero ha comunicato la lista dei convocati diramata da mister Inzaghi. Ecco la lista dei calciatori rosanero convocati per la gara:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli