Palermo-Carrarese: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese, nel match di oggi al “Barbera” con fischio di inizio in programma per le ore 19:30. In vista dell’incontro, il club rosanero ha comunicato la lista dei convocati diramata da mister Inzaghi. Ecco la lista dei calciatori rosanero convocati per la gara:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

