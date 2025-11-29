Primavera, Palermo-Pisa: le formazioni ufficiali
Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Pisa, gara valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B 2025/26, in programma alle ore 14.30.
PALERMO: 1 Balaguus, 2 E. Nicolosi, 3 Galletti, 4 Di Gregorio, 5 Hulidov, 6 Rinella, 7 Squillacioti, 8 Grippa, 9 Di Mitri (C), 10 Brutto, 11 Caruso.
A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Avena, 14 Federico, 15 Brancato, 16 M. Nicolosi, 17 Gambino, 18 Cracchiolo, 19 Terranova, 20 Occhione, 21 Ribaudo, 22 Dell’Orzo, 23 Zizzo.
Allenatore: Del Grosso
PISA: 1 Luppichini, 2 Conti, 3 Bacciardi, 4 Malfatti, 5 Bendinelli, 6 Casarosa (C), 7 Vivace, 8 Cenerini, 9 Tosi, 10 Battistella, 11 Novak.
A disposizione: 12 Raigi, 13 Guizzo, 14 Bolognini, 15 Mazzantini, 16 Marra, 17 Bernardini, 18 Menicucci, 19 Vitale, 20 Saviozzi, 21 Mainardi, 22 Ribechini, 23 Barsacchi.
Allenatore: Innocenti.
ARBITRO: Boccuzzo (Reggio Calabria).
AA1: Pennisi (Catania).
AA2: Ditta (Marsala).