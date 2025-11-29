Felici cresce ancora: l’ex Palermo brilla a Cagliari. Busiello: «Ha margini enormi»

Nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l’agente Marco Busiello accende i riflettori su Mattia Felici, classe 2001, oggi esploso definitivamente in Serie A con il Cagliari. Un percorso costruito con la gavetta, passo dopo passo, sin dai tempi del Palermo, dove l’esterno romano iniziò a far intravedere il suo talento prima della crescita definitiva.

Busiello racconta a Tuttomercatoweb.com che «Mattia è partito molto bene e non ha ancora espresso il 50% del suo potenziale». L’agente ripercorre il momento dello sbarco in Sardegna e sottolinea come la scelta sia stata ponderata: «Lo scorso anno era arrivato con mister Nicola per giocare esterno. Con l’arrivo di Fabio Pisacane, e non è certo un mistero, ci sarebbe stato qualche problema tattico, così c’erano due strade da seguire. Abbiamo scelto quella giusta: rimboccarsi le maniche e rispondere alle richieste del club».

«Sta crescendo tantissimo» – il ruolo e l’evoluzione tattica

Nell’intervista a Tuttomercatoweb.com, Busiello definisce Felici un esterno d’attacco «esplosivo nella velocità e nel breve», capace di puntare l’uomo e ribaltare l’azione. Una qualità che, ammette, quest’estate sembrava potesse fare fatica ad imporsi, e invece: «Ha segnato i primi due gol in Serie A e ha già due assist. Sta guadagnando spazio perché sta facendo cose importanti».

«Meriterebbe più attenzione mediatica» – ma i club lo apprezzano

Pur osservando come Felici resti lontano dai riflettori, l’agente ribadisce a Tuttomercatoweb.com che «i media lo considerano poco ed è un peccato», ma nel mondo del calcio viene stimato eccome: «Ha 24 anni è italiano ha margini inespressi e piace a tanti club».

Il percorso iniziato a Palermo è garanzia di maturità

Busiello ricorda anche gli inizi: «Ha fatto la gavetta quella vera a soli 24 anni. È partito forte è stato preso dal Lecce dalle giovanili poi dal Palermo poi abbiamo capito che aveva bisogno di uno step». Un cammino costruito tra Serie C e Serie B fino allo sbarco definitivo in Serie A.

«Col Cagliari un matrimonio che funziona» – il futuro è già scritto

Felici oggi è pienamente integrato nell’ambiente sardo: «Ha un anno e mezzo più due anni di opzione che il Cagliari dovrà esercitare entro gennaio 2026. È stimato tranquillo non crea problemi riservato». Un rapporto ideale a detta dell’agente: «La società ha creduto in lui il mister altrettanto. Mattia ha fatto di tutto per ambientarsi e adattarsi e ci sta riuscendo sempre di più».