Gregucci verso Spezia-Sampdoria: «Gara delicata, c’è tantissimo in palio»

Alla vigilia del derby ligure tra Spezia e Sampdoria, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei blucerchiati Angelo Gregucci.

«Dovremo cercare, al di là della guida tecnica, di essere determinati nel capire che alle 17.15 al Picco c’è tantissimo in palio – ha dichiarato -. È una gara delicata. È un derby ligure. Dovremo cercare, senza sbilanciarci con tante parole fuori posto, di rendere orgogliosi i nostri tifosi alzando il petto e andando avanti combattendo fino all’ultimo millimetro»

Gregucci, ha lasciato anche un commento sullo Spezia contestato: «Noi conosciamo perfettamente queste condizioni. Viviamo con la Digos da un anno e mezzo. Siamo una squadra, ad oggi, all’inferno. Avremo tutte le consapevolezze per sapere che quello che ha vissuto lo Spezia in tre giorni noi le viviamo da un anno a mezzo»

E su quanto conta questo match, non ha dubbi: «Sappiamo l’importanza della gara. Per la classifica ad oggi siamo retrocessi. Quindi quello che facciamo non basta. Bisogna fare prestazioni, avere coraggio e avere la consapevolezza di sapere cosa serve domani»