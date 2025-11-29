Pedullà: «Monza primo in B e già scatenato sul mercato: vuole il colpo dal Torino»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Ilkhan- lapresse- ilovepalermocalcio.com

Nonostante l’attuale prima posizione nel campionato di Serie B, il Monza punta a continuare a rafforzare la propria rosa per raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, un obiettivo concreto dei brianzoli è il centrocampista turco Emirhan Ilkhan. Il classe 2004 è attualmente in forze al Torino, dove ha trovato poco spazio in questa prima parte di campionato. Già avviati i primi contatti tra le due parti.

Sempre secondo quanto riportato da Pedullà, Ilkhan rappresenta un obiettivo per il Monza grazie alla sue duttilità: il giocatore all’occorrenza può anche giocare da trequartista. Inoltre, anche l’attuale situazione contrattuale del centrocampista potrebbe aiutare i brianzoli a mettere a segno il colpo: il talento turco ha un impegno in scadenza a giugno con opzione di rinnovo.

