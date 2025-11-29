Sudtirol-Avellino: posticipato di 30 minuti l’inizio del match

Come comunicato dalla Lega Serie B, il match tra Sudtirol e Avellino, inizialmente in programma per le ore 15:00, inizierà con mezz’ora di ritardo. La gara del “Druso” inizierà dunque alle 15:30, a causa dei ritardi subiti dalla squadra ospite durante il viaggio verso Bolzano, motivi classificati come cause di forza maggiore

Di seguito il comunicato della Lega Serie B:

“La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente il ritardo di 30 minuti: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate, a parziale modifica del C.U. LNPB n. 38, con cui si è pubblicato il programma gare della 14 giornata, dispone la variazione di orario per SÜDTIROL – AVELLINO che si gioca alle 15,30 invece delle 15 “