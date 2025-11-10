Palermo, caos maglia del 125º in vendita su Vinted: eliminato l’annuncio

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Ha suscitato grande clamore sui social l’annuncio di vendita di una maglia celebrativa del 125º anniversario del Palermo, apparsa su Vinted a un prezzo di 1.020 euro, dieci volte superiore al valore iniziale.

La maglia, destinata a Morris Carrozzieri, ex difensore leggendario del club, includeva il numero 80, simbolo della sua carriera. Tuttavia, dopo aver attirato centinaia di visualizzazioni, l’annuncio è stato rimosso.

Palermo, la maglia del 125º anniversario finisce su Vinted: prezzo choc da oltre mille euro

Ultimissime

Serie C Girone C: pari senza reti tra Salernitana e Crotone dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Monza, Thiam sulle difficoltà del Palermo: «Capita nel calcio, ma noi dobbiamo restare concentrati»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Palermo, caos maglia del 125º in vendita su Vinted: eliminato l’annuncio

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Padova, Bortolussi: «La B è difficile, ma siamo sul pezzo!»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

TMW: “Pescara, è testa a testa tra Gorgone e Modesto per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025