Palermo, caos maglia del 125º in vendita su Vinted: eliminato l’annuncio
Ha suscitato grande clamore sui social l’annuncio di vendita di una maglia celebrativa del 125º anniversario del Palermo, apparsa su Vinted a un prezzo di 1.020 euro, dieci volte superiore al valore iniziale.
La maglia, destinata a Morris Carrozzieri, ex difensore leggendario del club, includeva il numero 80, simbolo della sua carriera. Tuttavia, dopo aver attirato centinaia di visualizzazioni, l’annuncio è stato rimosso.
Palermo, la maglia del 125º anniversario finisce su Vinted: prezzo choc da oltre mille euro