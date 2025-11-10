Palermo, la maglia del 125º anniversario finisce su Vinted: prezzo choc da oltre mille euro

PALERMO – La maglia celebrativa del 125º anniversario del Palermo è già diventata un pezzo da collezione. A poche ore dalla distribuzione ufficiale, uno degli esclusivi cofanetti realizzati da Puma è comparso su Vinted con un prezzo di vendita di 1.020 euro, oltre dieci volte superiore al valore di partenza.

Il set, prodotto in edizione limitata, comprende la maglia bianca con inserti rosa e dorati, il logo commemorativo 1900–2025 e il numero 80 sul retro, custodita all’interno di una scatola nera personalizzata con il logo del 125º. Nella confezione si trovano anche un booklet fotografico sulla storia del club e una miniatura da collezione.

A rendere l’annuncio ancora più interessante è il fatto che la maglia in questione appartenga a Morris Carrozzieri, ex difensore e autentica leggenda rosanero, presente a Palermo in occasione delle celebrazioni per l’anniversario. Il numero 80, da sempre legato al giocatore, conferma senza dubbi l’origine del cimelio, che rappresenta un pezzo unico per i collezionisti.

L’annuncio, pubblicato con la dicitura “nuovo con cartellino”, ha già attirato centinaia di visualizzazioni. Un segnale evidente di quanto la celebrazione dei 125 anni di storia rosanero abbia acceso la passione dei tifosi, pronti a contendersi ogni oggetto legato alla storia del club.

