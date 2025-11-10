Atalanta, scelto Raffaele Palladino: accordo vicino dopo l’esonero di Juric

Dopo l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta è pronta ad aprire un nuovo capitolo tecnico. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport, la società bergamasca ha individuato in Raffaele Palladino il profilo ideale per guidare la squadra nella seconda parte della stagione.

Secondo quanto riferito da Di Marzio, l’ex allenatore del Monza ha già dato il suo ok definitivo al progetto nerazzurro. L’accordo tra le parti è in via di definizione, con gli ultimi dettagli legati principalmente alla composizione dello staff tecnico che lo accompagnerà a Bergamo.

Il contratto, scrive sempre Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, sarà di un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2027. La società di Luca Percassi e Gian Piero Gasperini, oggi presidente onorario, punta a chiudere tutto entro poche ore per procedere all’annuncio ufficiale nella giornata di domani, martedì 11 novembre.

Con Palladino, l’Atalanta vuole dare una nuova identità tattica e rilanciare il proprio percorso dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, puntando su un allenatore giovane ma già apprezzato per il gioco propositivo mostrato con il Monza.