Padova, Bortolussi: «La B è difficile, ma siamo sul pezzo!»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Mattia Bortolussi, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative riguardo al campionato di Serie B, durante la sua partecipazione al Gala del Calcio Triveneto. Le sue parole, riportate da TrivenetoGoal.it, offrono uno spunto interessante sulla sua visione della stagione e sulla recente rivalità con il Vicenza.

Riguardo alla sfida contro il Vicenza, Bortolussi ha dichiarato: «Col Vicenza è stata una lotta sana lo scorso anno, per fortuna alla fine l’abbiamo spuntata.». Il riferimento è alla combattuta battaglia per la permanenza in Serie B, con il Padova che alla fine è riuscito a prevalere, consolidando la sua posizione nella cadetteria.

Passando a parlare della stagione attuale, l’attaccante biancoscudato ha sottolineato la difficoltà del campionato di Serie B, definendolo “lungo e tortuoso”, ma con un tono positivo ha aggiunto: «Ma ci siamo: sapevamo delle difficoltà e speriamo di poter raggiungere i nostri obiettivi.» Il Padova sembra dunque pronto ad affrontare le sfide di un campionato che, come ha ben sottolineato Bortolussi, richiede costanza e resilienza.

