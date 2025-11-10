TMW: “Pescara, è testa a testa tra Gorgone e Modesto per la panchina”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Pescara ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. In attesa del comunicato ufficiale del club abruzzese, la dirigenza biancazzurra sta valutando in queste ore il nome del nuovo allenatore.

Come riferisce TMW (fonte: Luca Cilli), la scelta finale sarà presa domani e al momento la corsa alla panchina del Delfino si è ristretta a due candidati: Giorgio Gorgone e Francesco Modesto. Entrambi sono considerati profili validi per rilanciare la squadra e dare una svolta al campionato.

La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore, quando il Pescara ufficializzerà il nuovo tecnico che guiderà il club nella seconda parte della stagione.