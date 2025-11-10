Cesena, Shpendi: «Vogliamo continuare cosi, l’obiettivo è la salvezza»

A margine dell’edizione odierna del Gran Gala del calcio, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’attaccante del Cesena Cristian Shpendi.

«È stata una bella stagione per noi del Cesena, eravamo una neo promossa ma abbiamo fatto un bel campionato – ha dichiarato -. Anche quest’anno siamo partiti bene, ieri abbiamo fatto una bella vittoria davanti ai nostri tifosi. Sta andando tutto bene, speriamo di continuare così. Il primo obiettivo ovviamente resta la salvezza, poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere. Voglio aiutare il Cesena e segnare più gol possibili»