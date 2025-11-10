Ex rosa, Lucioni: «Palermo tra le squadre più attrezzate, ma in Serie B le corazzate non esistono»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2025

Intervenuto a margine della quattordicesima edizione del Gran Gala del calcio, il difensore ex rosa Fabio Lucioni ha rilasciato alcune dichiarazione sul momento del Palermo e sulla lotta play-off.

«A inizio stagione si parlava del Palermo come di una corazzata, ma in Serie B le corazzate non esistono – ha dichiarato -. Ci sono momenti di forma: oggi il Palermo è in difficoltà, come lo era il Monza all’inizio, ma credo che insieme al Venezia resti tra le squadre più attrezzate».

Lucioni si è poi focalizzato sulla lotta play-off: «È apertissima, i punti tra zona alta e zona bassa sono sempre pochi. Oggi sorprende in negativo la Sampdoria che non riesce a trovare continuità, manca linearità nei programmi e nei risultati che quella piazza meriterebbe»

