Padova, Fortin: «La Serie B è difficile, importante mantenere l’equilibrio»

A margine della quattordicesima edizione del Gran gala del calcio, ha rilasciato alcune dichiarazione il portiere del Padova Mattia Fortin, parlando dell’attuale momento dei biancoscudati in questo primo anno in Serie B.

«Il nostro obiettivo è ottenere una salvezza tranquilla e il prima possibile – ha dichiarato – La classifica di Serie B è sempre molto corta, quindi dobbiamo concentrarci sul raggiungere al più presto i punti necessari per restare in categoria. È il primo traguardo che ci siamo prefissati, e vogliamo centrarlo senza troppi patemi»

Fortin ha poi aggiunto: «Arriviamo da un campionato vinto molto bene, facendo tanti punti. Abbiamo grande ambizione e scendiamo sempre in campo per vincere. Sappiamo però che la Serie B è difficile: ci sono tanti campi complicati e squadre molto forti. Il nostro obiettivo resta la salvezza, ma tutto ciò che arriverà in più sarà guadagnato. L’importante è mantenere equilibrio e pensare partita dopo partita»