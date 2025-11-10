Monza, Thiam sulle difficoltà del Palermo: «Capita nel calcio, ma noi dobbiamo restare concentrati»

Dembra Thiam, portiere del Monza, ha parlato delle difficoltà che sta attraversando il Palermo in questa stagione, rispondendo a una domanda durante la XIV edizione del Gran Galà del Calcio. Il portiere senegalese non ha nascosto la sorpresa per il momento negativo della squadra rosanero, ma ha anche sottolineato la natura imprevedibile del calcio.

«Sì, sono cose che capitano purtroppo nel calcio. Anche l’anno scorso è successo qualcosa di simile» ha affermato Thiam, riferendosi alle difficoltà che la squadra siciliana sta affrontando nonostante la grande tradizione e la presenza di un allenatore di valore. Nonostante ciò, Thiam ha ribadito che il Monza è concentrato sul proprio percorso, senza farsi distrarre dalle difficoltà delle altre squadre. «Per il resto noi restiamo concentrati su di noi, pensando ogni sabato o domenica a scendere in campo per vincere le partite.