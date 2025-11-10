Serie C Girone C: pari senza reti tra Salernitana e Crotone dopo i primi 45′

Si è concluso 0-0 il primo tempo del match tra Salernitana e Crotone, valido per la 13^ giornata del Girone C di Serie C. La prima frazione di gioco ha visto le due squadre battagliare senza riuscire a sbloccare il risultato. Poche le occasioni da gol, con entrambe le formazioni che hanno faticato a imporsi in attacco. Il secondo tempo si preannuncia intenso, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

