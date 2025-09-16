Palermo candidatura euro 2032, Abodi sugli stadi: «È arrivato il momento di scegliere»

A margine della presentazione del FIA Formula Regional European Championship 2026, ha parlato il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi.

Il ministro Abodi ha commentato la situazione legata al commissario stadi:« Mi auguro il nome arrivi entro questa settimana. Ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze, ma ora è arrivato il momento di scegliere» ha concluso.