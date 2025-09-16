Frosinone, Vergani: «Essere qui un opportunità enorme per me, possiamo provare ad arrivare in alto»

A tre giorni dalla vittoria del suo Frosinone contro il Padova, si è presentato alla piazza il nuovo attaccante dei ciociari, Edoardo Vergani. Il calciatore ha parlato della grande opportunità che gli si è presentata e che non vuole sprecare, concedendo anche un pensiero per il suo nuovo mister.

«La chiamata del Frosinone è arrivata una quindicina di giorni prima della fine di mercato. Avevo sentito il mio procuratore e mi aveva parlato di questa possibilità, poi una volta che ho sentito il direttore la trattativa si è incanalata e velocizzata e nel giro di una settimana si è chiusa» ha dichiarato il giocatore, che ha poi continuato: «Appena arrivato ho avuto un colloquio con mister Alvini che mi ha espresso la sua grande volontà di avermi qui. In questi primi dieci giorni qui non posso che dire cose positive, mi trovo bene e mi sono ambientato abbastanza in fretta. Speriamo di proseguire bene»

E sulle sue aspettative sulla stagione: «Sicuramente è una possibilità enorme, sono venuto qui per questo, perché tutti quelli che conosco e hanno giocato in questa piazza mi hanno parlato benissimo dell’ambiente e spero di sfruttare questa opportunità. Nel gruppo dobbiamo pensare una partita alla volta perché se facciamo le cose che sappiamo fare possiamo provare ad arrivare in alto, anche se serve tanto equilibrio».

Infine un commento sul suo nuovo mister: «Conoscevo Alvini per la nomea e ora lo sto conoscendo personalmente, mi ha fatto una buona impressione. È uno che sta tanto addosso ai suoi giocatori però questa cosa è una cosa da apprezzare perché alla fine vuol dire che comunque ci tiene in tanto modo»