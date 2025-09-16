Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Bari. Il report

Prosegue al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, in vista del match di Venerdì sera al “Renzo Barbera” contro il Bari.

Dopo una fase di riscaldamento, i rosanero hanno effettuato un gioco di posizione 6 vs 6 con 4 jolly. Successivamente, i calciatori che hanno disputato il match Domenica contro il Sudtirol hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto un’esercitazione sulla fase offensiva situazionale contro la formazione Primavera