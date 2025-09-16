Champions League, i risultati delle 19: l’Arsenal esulta, impresa Union SG contro il PSV
Serata di emozioni nelle prime sfide di Champions League 2025/26. A San Mamés l’Arsenal piega l’Athletic Bilbao 2-0: decisivi nella ripresa i cambi di Arteta, con Martinelli e Trossard protagonisti di reti e assist.
Storia invece a Eindhoven: l’Union Saint-Gilloise, al debutto assoluto nella competizione, travolge 3-0 il PSV con i gol di David (rigore), Ait El Hadj e Kevin Mac Allister. Cade pesantemente la squadra olandese, mentre per i belgi è una notte da ricordare.