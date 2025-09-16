Modena, Magnino: «La B è difficile, dobbiamo spingere ad ogni partita»

Luca Magnino, centrocampista del Modena, ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo di contratto fino al 2027: «Sono molto contento di essere qui e di aver appena prolungato il rapporto con il club. Ringrazio il direttore, la società e tutti quelli che mi hanno dimostrato fiducia: non vedo l’ora di ripagarla. Essendo uno dei più “vecchi” del gruppo cercherò di aiutare i nuovi a integrarsi il prima possibile».

Sul lavoro di Andrea Sottil: «Il mister è stato chiaro fin da subito nella sua proposta di gioco e con un gruppo così disponibile i risultati si stanno vedendo. La Serie B è un campionato difficilissimo: dobbiamo pensare una partita alla volta e spingere in ogni sfida».

Magnino ha poi sottolineato l’importanza della rosa ampia: «La forza del gruppo è che chi subentra porta sempre nuova linfa senza far calare la prestazione. Abbiamo 20-25 giocatori pronti a fare i titolari e questa concorrenza leale alza il livello».

Infine uno sguardo al prossimo impegno: «Il Mantova in casa gioca sempre bene e ha una curva che li sostiene. Sappiamo che dovremo soffrire, ma possiamo fargli male con le nostre armi se giochiamo come nelle ultime uscite».