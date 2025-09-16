Modena, Magnino: «La B è difficile, dobbiamo spingere ad ogni partita»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Luca Magnino, centrocampista del Modena, ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo di contratto fino al 2027: «Sono molto contento di essere qui e di aver appena prolungato il rapporto con il club. Ringrazio il direttore, la società e tutti quelli che mi hanno dimostrato fiducia: non vedo l’ora di ripagarla. Essendo uno dei più “vecchi” del gruppo cercherò di aiutare i nuovi a integrarsi il prima possibile».

Sul lavoro di Andrea Sottil: «Il mister è stato chiaro fin da subito nella sua proposta di gioco e con un gruppo così disponibile i risultati si stanno vedendo. La Serie B è un campionato difficilissimo: dobbiamo pensare una partita alla volta e spingere in ogni sfida».

Magnino ha poi sottolineato l’importanza della rosa ampia: «La forza del gruppo è che chi subentra porta sempre nuova linfa senza far calare la prestazione. Abbiamo 20-25 giocatori pronti a fare i titolari e questa concorrenza leale alza il livello».

Infine uno sguardo al prossimo impegno: «Il Mantova in casa gioca sempre bene e ha una curva che li sostiene. Sappiamo che dovremo soffrire, ma possiamo fargli male con le nostre armi se giochiamo come nelle ultime uscite».

Ultimissime

Pastore: «Il Palermo quest’anno è come il Sassuolo, la squadra più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Palermo, risate e passione rosanero a “Torretta Café”: protagonisti I Sansoni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Champions League: pari senza reti tra Juventus e Dortmund. 1-1 all’intervallo in Real Madrid-Marsiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025
Nazionale

Niente Nigeria: “SCELGO GLI AZZURRI” | Il c.t. ringrazia, ha voluto fortemente la maglia italiana

Marco Fanfani Settembre 16, 2025

Modena, Magnino: «La B è difficile, dobbiamo spingere ad ogni partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025