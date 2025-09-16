Cremonese, prestazione super dell’ex rosa Audero contro il Verona, il messaggio sui social: «Un punto fuori casa e clean sheet. Dai Cremo!»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Si è svolto ieri alle 18:30 il match di Serie A tra Cremonese ed Hellas Verona, terminato con una pareggio a reti bianche. Grande protagonista del match l’ex portiere del Palermo Emil Audero, che si è reso autore di grandi parate, salvando in più di un occasione il risultato e regalando un punto alla sua squadra.

“Un punto fuori casa e clean sheet. Dai Cremo!! 👊🏼🩶❤️” questo il suo commento sul match, tramite un post Instagram, in cui l’estremo difensore ha espresso la sua gioia per il punto ottenuto fuori casa la Bentegodi.

 

