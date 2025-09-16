Sampdoria, altro colpo: infortunio per Pedrola, stop fino a novembre

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Ancora problemi per la Sampdoria. Dopo un avvio di campionato da incubo, con tre sconfitte consecutive, arriva anche la tegola legata a Estanis Pedrola.

L’esterno offensivo, rientrato in estate dal prestito al Bologna, ha riportato un infortunio al bicipite femorale sinistro. Gli esami medici hanno confermato il sospetto di lesione muscolare: i tempi di recupero potrebbero protrarsi fino a inizio novembre.

Un’assenza pesante per i blucerchiati di Andrea Donati, che dovranno fare a meno di uno dei talenti più promettenti del gruppo proprio in un momento delicato della stagione.

