Palermo rilancia la candidatura per Euro 2032: Gardini e Lagalla scrivono a Gravina

Il Palermo e il Comune fanno squadra per portare gli Europei del 2032 allo stadio “Renzo Barbera”. Con una lettera indirizzata al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, l’amministratore delegato del club rosanero, Giovanni Gardini, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno ribadito la piena sintonia tra istituzioni e società nella corsa a ospitare il prestigioso evento.

Nel documento, protocollato il 4 settembre 2025, Gardini e Lagalla confermano la dichiarazione di intenti e l’interesse a concorrere alla selezione delle città candidate. «Come già comunicato il 3 novembre 2022 – si legge – anche la Giunta Municipale si è espressa favorevolmente».

Nuovo Renzo Barbera, fissata la data d’inizio lavori: tutte le tappe del cronoprogramma

La lettera sottolinea il rispetto delle scadenze fissate dalla Federazione e allega il cronoprogramma delle attività previste. «L’Amministrazione Comunale – si legge ancora – in totale accordo con la Società, si rende disponibile a rispettare le normative vigenti in materia di impianti sportivi e a facilitare l’iter per gli adeguamenti necessari».

Particolare attenzione viene posta anche agli interventi legati a sostenibilità e accessibilità, con la città che si impegna a garantire i requisiti qualitativi, quantitativi e strutturali richiesti per eventi di questa portata.

Una candidatura, quella del Barbera, che torna con forza al centro della scena, grazie alla sinergia tra il Palermo F.C. e l’amministrazione cittadina.

Testo integrale della lettera

Nel ringraziare per l’attenzione riservata alla Città di Palermo e ribadendo la piena sintonia tra l’Amministrazione Comunale e la predetta Società, con la presente si conferma la dichiarazione di intenti e l’interesse a concorrere alla selezione delle Città/Stadi candidati ad ospitare il prestigioso evento sportivo.

Al riguardo, come già comunicato in data 03.11.2022, anche la Giunta Municipale si è espressa in tal senso.

Così come richiesto, si allega alla presente il relativo cronoprogramma, con indicazione del rispetto delle scadenze indicate dalla Federazione, presupposto indefettibile per concorrere alla selezione delle cinque sedi finali.

Appare opportuno evidenziare che l’Amministrazione Comunale, in totale accordo con la Società, intende fare riferimento, prevalentemente e tra le altre disposizioni vigenti, alla Disciplina di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, e segnatamente, all’art. 4 e all’art. 12, raschiando di urgenza sin da adesso, ove ritenuto necessario e condiviso, la piena disponibilità del Sindaco a svolgere le funzioni di sub Commissario ai sensi del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 69 e, in particolare, in attuazione dell’art. 9-ter recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione di grandi eventi e la candidatura e lo svolgimento della manifestazione UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi.

Da ultimo, si evidenzia che la Città di Palermo è particolarmente sensibile ad agevolare gli interventi già programmati e/o in fase di esecuzione, in termini di sostenibilità e accessibilità e rispetto ai quali, in uno ai requisiti qualitativi, quantitativi e strutturali, si riserva di relazionare successivamente.

Cordiali saluti.

Palermo F.C. S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Gardini

Il Sindaco

Prof. Roberto Lagalla