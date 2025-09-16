Serie A, stop a Cagliari-Parma su YouTube: cancellata la diretta a fine primo tempo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025
Pallone Serie A

Pallone Serie A - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Colpo di scena in Serie A: la Lega ha interrotto la diretta YouTube di Cagliari-Parma a fine primo tempo, cancellando anche i post ufficiali sui social che promuovevano l’iniziativa.

La trasmissione era riservata a pochi paesi senza accordi sui diritti TV (tra cui India, Maldive, Pakistan e Singapore), ma un numero elevato di accessi via VPN da aree non autorizzate ha portato allo stop immediato. La partita è così sparita dalla piattaforma, insieme a ogni annuncio.

Il blackout ha coinvolto anche le sfide di cartello della giornata, come Juventus-Inter e Napoli-Fiorentina, che non sono state trasmesse in streaming. Resta ora da capire se la Lega Serie A riproporrà l’esperimento con nuovi sistemi di controllo, dopo il precedente del 2021 quando alcune partite erano già state trasmesse su YouTube in casi di stallo sui diritti televisivi.

Ultimissime

Insigne: «Avellino scelta di cuore. A Palermo non ero al 100%, qui voglio dare tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Gazzetta di Modena: “L’ex Palermo Di Mariano conquista i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025
Pallone Serie A

Serie A, stop a Cagliari-Parma su YouTube: cancellata la diretta a fine primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Palermo rilancia la candidatura per Euro 2032: Gardini e Lagalla scrivono a Gravina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Escl. Fascetti: «Sarà dura per il Bari a Palermo. Cassano? Carriera discreta»

Giorgio Elia Settembre 16, 2025