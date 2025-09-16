Gazzetta di Modena: “L’ex Palermo Di Mariano conquista i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Come riporta la Gazzetta di Modena, i tifosi gialloblù stanno imparando ad apprezzare sempre di più Francesco Di Mariano, arrivato sotto la Ghirlandina nell’ambito dell’operazione che ha portato Antonio Palumbo al Palermo.

Quello che inizialmente sembrava un semplice scambio tecnico si sta rivelando molto di più. Di Mariano porta in dote due promozioni in Serie A da protagonista e, grazie alla voglia di rivincita e alla capacità di adattarsi con rapidità alla nuova realtà, ha trovato nuova linfa in Emilia.

Secondo la Gazzetta di Modena, il giocatore ha mostrato qualità importanti sin dalle prime uscite, tanto che l’ambiente lo considera già un valore aggiunto. Resta l’incognita del gol, da sempre il punto più delicato della sua carriera, ma se Sottil saprà valorizzarlo anche sotto questo aspetto, il Modena potrebbe avere tra le mani un vero tesoro.

