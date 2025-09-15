Nuovo Renzo Barbera, fissata la data d’inizio lavori: tutte le tappe del cronoprogramma
Il 5 gennaio 2027 potrebbe diventare una data storica per il Palermo e per l’intera città. È infatti questo il giorno individuato nel cronoprogramma ufficiale allegato dal Comune alla candidatura dello stadio Renzo Barbera per Euro 2032 come avvio dei lavori di ricostruzione della nuova casa rosanero.
Il documento, trasmesso il 4 settembre 2025 alla Figc, rappresenta la road map che dovrà essere rispettata per concorrere alla selezione delle cinque sedi italiane destinate a ospitare il torneo continentale insieme alla Turchia.
Le dieci tappe chiave verso il nuovo Barbera
Il percorso verso il nuovo impianto parte dall’istituzione del tavolo tecnico (28 agosto 2025) che ha definito il cronoprogramma. Le successive scadenze:
7 ottobre – 9 dicembre 2025: elaborazione e presentazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali).
10 dicembre 2025 – 9 febbraio 2026: conferenza di servizi preliminare per certificare il pubblico interesse dell’opera.
9 febbraio – 30 aprile 2026: redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica).
11 maggio 2026: chiusura delle verifiche preliminari.
14 maggio 2026: presentazione ufficiale del PFTE al Comune.
15 maggio – 14 luglio 2026: conferenza di servizi decisoria per l’autorizzazione ai lavori.
31 luglio 2026: invio del progetto alla Figc.
Settembre 2026: decisione della Federazione sulle cinque città italiane che ospiteranno Euro 2032.
28 agosto 2026: formalizzazione dell’incarico al General Contractor.
5 gennaio 2027: inizio dei lavori per il nuovo Renzo Barbera.
Un percorso serrato, che testimonia la volontà del Comune e del City Football Group di consegnare a Palermo uno stadio moderno, competitivo e all’altezza di un evento internazionale come Euro 2032.