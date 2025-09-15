Palermo-Bari, già oltre 22mila presenze: il Barbera si prepara a un nuovo pienone

Il Palermo scalda l’ambiente in vista della sfida contro il Bari, in programma venerdì sera al “Renzo Barbera” per la quarta giornata di Serie B. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha comunicato che a quattro giorni dal match sono già 22.214 le presenze garantite tra abbonati e biglietti venduti.

Un dato che conferma la straordinaria risposta del pubblico rosanero, pronto a spingere la squadra di Inzaghi in un confronto di cartello. Dopo la vittoria di Bolzano sul Südtirol, il Palermo si prepara a ritrovare il calore di casa con una cornice che promette di superare ancora una volta le 25mila presenze.

Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi e partecipati della Serie B, con numeri da categoria superiore.