Palermo-Bari, già oltre 22mila presenze: il Barbera si prepara a un nuovo pienone

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Il Palermo scalda l’ambiente in vista della sfida contro il Bari, in programma venerdì sera al “Renzo Barbera” per la quarta giornata di Serie B. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha comunicato che a quattro giorni dal match sono già 22.214 le presenze garantite tra abbonati e biglietti venduti.

Un dato che conferma la straordinaria risposta del pubblico rosanero, pronto a spingere la squadra di Inzaghi in un confronto di cartello. Dopo la vittoria di Bolzano sul Südtirol, il Palermo si prepara a ritrovare il calore di casa con una cornice che promette di superare ancora una volta le 25mila presenze.

Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi e partecipati della Serie B, con numeri da categoria superiore.

