Sky lancia i canali “Ultra Live”: meno ritardo e stop agli spoiler

Novità per gli abbonati Sky in vista della nuova edizione della UEFA Champions League. A partire da martedì 16 settembre, la pay-tv di Comcast lancerà due nuovi canali su Sky Sport dedicati alla trasmissione a bassa latenza, per ridurre il problema degli spoiler causati dal ritardo delle dirette in streaming.

I nuovi canali si chiamano “Ultra Live” e saranno accessibili al numero 215 e 216 del bouquet Sky. Coinvolgeranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, i due canali che trasmettono i principali eventi sportivi, dal calcio internazionale fino alle competizioni europee.

Come funzionano gli “Ultra Live”

Il sistema riduce sensibilmente il gap tra la trasmissione satellitare e quella via streaming, abbassando il ritardo a circa 4 secondi. Un risultato ottenuto grazie alle tecnologie di Sky Glass e Sky Stream, che permettono di avvicinare l’esperienza in rete a quella tradizionale.

L’attivazione dei canali non comporta sostituzioni: resteranno disponibili le versioni standard, mentre gli “Ultra Live” saranno dedicati a chi dispone di una connessione in fibra ottimale.

Secondo Sky, si tratta di un passo importante per migliorare la fruizione degli eventi in diretta e offrire un’esperienza sempre più vicina al real time. La sperimentazione parte con i canali principali, ma non si esclude un’estensione futura ad altre reti sportive del gruppo.