Monza, Izzo: «La Serie B è questa, bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

AC Monza's defender Armando Izzo reacts during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and ACF Fiorentina at U-Power Stadium in Monza, Italy, 23 April 2023. ANSA / ROBERTO BREGANI

Dopo la sconfitta di Venerdi, del suo Monza contro l’Avellino, ha pubblicato un post su Instagram Armando Izzo, difensore centrale dei biancorossi.

Questo il messaggio del calciatore:

“La Serie B è questa. Bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità. Adesso occorre vincere queste due partite in casa per stare in alto. È sempre bello tornare dove tutto è iniziato, dove ho mosso i miei primi passi da professionista!”

 

