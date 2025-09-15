Monza, Izzo: «La Serie B è questa, bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità»
Dopo la sconfitta di Venerdi, del suo Monza contro l’Avellino, ha pubblicato un post su Instagram Armando Izzo, difensore centrale dei biancorossi.
Questo il messaggio del calciatore:
“La Serie B è questa. Bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità. Adesso occorre vincere queste due partite in casa per stare in alto. È sempre bello tornare dove tutto è iniziato, dove ho mosso i miei primi passi da professionista!”
