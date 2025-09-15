Palermo-Bari, le previsioni meteo: serata mite al Barbera

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Venerdì sera, in occasione della sfida tra Palermo e Bari valida per la quarta giornata di Serie B, il meteo sembra voler sorridere ai tifosi rosanero e biancorossi attesi al “Renzo Barbera”.

Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da sole pieno con temperature massime vicine ai 28 gradi nel pomeriggio. Al momento del fischio d’inizio (ore 21), la colonnina di mercurio segnerà circa 24-25 gradi, con cielo sereno e vento debole proveniente da sud-ovest.

L’umidità si manterrà intorno al 65%, rendendo l’atmosfera piacevole e senza particolari disagi per giocatori e tifosi. Condizioni dunque ideali per vivere una grande notte di calcio in uno stadio che si prepara ad accogliere oltre 22mila spettatori.

Ultimissime

Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo Futsal Club ko all’esordio: derby al Palermo Calcio a 5

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Empoli, Ignacchiti: «Contro lo Spezia avremmo potuto anche vincerla»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo-Bari, le previsioni meteo: serata mite al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Monza, Izzo: «La Serie B è questa, bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025