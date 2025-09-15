Palermo-Bari, le previsioni meteo: serata mite al Barbera
Venerdì sera, in occasione della sfida tra Palermo e Bari valida per la quarta giornata di Serie B, il meteo sembra voler sorridere ai tifosi rosanero e biancorossi attesi al “Renzo Barbera”.
Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da sole pieno con temperature massime vicine ai 28 gradi nel pomeriggio. Al momento del fischio d’inizio (ore 21), la colonnina di mercurio segnerà circa 24-25 gradi, con cielo sereno e vento debole proveniente da sud-ovest.
L’umidità si manterrà intorno al 65%, rendendo l’atmosfera piacevole e senza particolari disagi per giocatori e tifosi. Condizioni dunque ideali per vivere una grande notte di calcio in uno stadio che si prepara ad accogliere oltre 22mila spettatori.