Empoli, Ignacchiti: «Contro lo Spezia avremmo potuto anche vincerla»

In seguito al pareggio per 1-1 del suo Empoli contro lo Spezia, ha parlato il centrocampista dei toscani Lorenzo Ignacchiti, commentando il match di ieri contro i liguri.

Queste le sue dichiarazioni: «Riuscire a riprendere e quasi ribaltare la sfida contro una squadra forte come lo Spezia ci rende soddisfatti. Abbiamo ottenuto un punto importante. Sapevamo sarebbe stata una partita complessa. All’inizio lo Spezia ci ha messi in difficoltà poi siamo riusciti a prendere le misure ed a reagire nel migliore dei modi. Alla fine avremmo potuto anche vincerla ma è un punto che ci aiuta nel percorso di crescita»