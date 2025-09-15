Empoli, Ignacchiti: «Contro lo Spezia avremmo potuto anche vincerla»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

In seguito al pareggio per 1-1 del suo Empoli contro lo Spezia, ha parlato il centrocampista dei toscani Lorenzo Ignacchiti, commentando il match di ieri contro i liguri.

Queste le sue dichiarazioni: «Riuscire a riprendere e quasi ribaltare la sfida contro una squadra forte come lo Spezia ci rende soddisfatti. Abbiamo ottenuto un punto importante. Sapevamo sarebbe stata una partita complessa. All’inizio lo Spezia ci ha messi in difficoltà poi siamo riusciti a prendere le misure ed a reagire nel migliore dei modi. Alla fine avremmo potuto anche vincerla ma è un punto che ci aiuta nel percorso di crescita»

Ultimissime

Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo Futsal Club ko all’esordio: derby al Palermo Calcio a 5

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Empoli, Ignacchiti: «Contro lo Spezia avremmo potuto anche vincerla»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo-Bari, le previsioni meteo: serata mite al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Monza, Izzo: «La Serie B è questa, bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025